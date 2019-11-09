В челябинском кинотеатре на глазах у детей вспыхнул пожар: видео

В кинотеатре досугового центра «Импульс» в Челябинске произошел пожар. Пламя прямо на глазах у школьников вспыхнуло в баре, там загорелся аппарат для попкорна, сообщает ГТРК «Южный Урал».

По словам очевидцев, машина заискрила, и искры попали на кукурузу. Произошедшее школьники, пришедшие на сеанс, стали снимать на телефоны. Работники кинотеатра тем временем пытались потушить пламя.

Родителей такое поведение персонала шокировало. В соцсетях они написали, что сразу после возгорания детей нужно было вывести из помещения. Кроме того, люди были удивлены, что не сработала пожарная сигнализация.

Многие из родителей вспомнили трагедию, произошедшую в кемеровской «Зимней вишне» 25 марта 2018 года. Тогда в результате пожара в торговом центре погибли 60 человек, большинство из них – дети.