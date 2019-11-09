«Турция - не отель для террористов»: Анкара запускает репатриацию задержанных террористов

Турция с понедельника, 11 ноября, намерена запустить процедуру репатриации задержанных террористов группировки ИГИЛ*. Всех боевиков отправят в страны их гражданства, причем, как сообщили в МВД страны, это произойдет независимо от желания европейских государств.

В Анкаре, в частности, предупредили Великобританию и Нидерланды, которые обещали лишать подданства бывших боевиков, что Турция «не отель для террористов» и боевиков вышлют обратно, даже против желания этих стран.

Речь идет в том числе и о ближайших родственниках уничтоженного лидера ИГИЛ - аль-Багдади. Сейчас его сестра, жена и зять находятся в турецком миграционном центре.

А сегодня президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган по телефону обсудят ситуацию в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

*деятельность группировки ИГИЛ запрещена в РФ по решению суда.