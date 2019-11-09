Жгут университеты и грабят церкви: Чили погружается в хаос

Массовые протесты в Чили привели к хаосу в столице Сантьяго. Митингующие жгут университеты и грабят церкви, многотысячная толпа полностью парализовала движение на дорогах.

Накануне, 8 ноября, они демонстранты ворвались в один из столичных университетов и сожгли его. ВУЗ сгорел почти полностью прямо на глазах у недоумевающих студентов, пострадал один пожарный.

Сразу после этого, толпа двинулась к ближайшей католической церкви. Протестующие вытащили всю мебель и религиозные артефакты, а затем подожгли их на улице. Спецназ попытался потушить пламя с помощью водяной пушки, но безуспешно.