Следователи нашли схрон боеприпасов у дома подозреваемого в убийстве экс-мэра Киселевска

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий следователи СК РФ по Кемеровской области обнаружили у дома одного из задержанных по подозрению в убийстве экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева так называемый схрон.

Под бетонными плитами в земле был найден холодильник, в котором находились несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, наручники и перчатки. Все это было завернуто в пакеты или в ткань.

«По изъятым объектам назначено 13 судебных экспертиз: баллистическая, геномная, дактилоскопическая и экспертиза материалов, веществ и изделий на продукты выстрелов и другие для получения доказательств участия в преступлении задержанных лиц, а также получения сведений об участии в преступлениях иных лиц», - сообщили в СК РФ.

Следователям предстоит выяснить, какую роль в этом убийстве играл каждый из задержанных. Кроме этого, их проверят на причастность к другим преступлениям, совершенным на территории области.

Бывшего главу города Киселевска Сергея Лаврентьева застрелили в ночь на 1 ноября возле собственного дома. Следователи СКР по региону возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство, совершенное группой лиц»). Расследование дела продолжается.