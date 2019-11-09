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Зона бедствия: Новгородскую, Костромскую, Вологодскую области затопило и заморозило

Елена Пилосова
09:38 09.11.2019
Во многих районах сейчас действует режим чрезвычайной ситуации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Непогода вновь испытывает на прочность российские регионы: там, где еще вчера были потопы, сейчас невозможно выйти на улицы, потому что их сковало льдом. Под Костромой, к примеру, уже морозы. А там, где все еще аномальное для ноября тепло, - устраняют последствия наводнения.

В Вологодской области местные жители и сотрудники экстренных служб пытаются спасти элитные особняки, в Новгородской - восстанавливают разрушенные дороги и готовятся просушивать дома. В зоны бедствия побывала корреспондент Елена Пилосова.

Из 11 районов Новгородской области, которые оказались в зоне подтопления, Демянскому не повезло больше всех. В нем сейчас действует режим ЧС, на помощь людям брошены 160 спасателей и 40 единиц техники.

По словам местных жителей, такой высокой воды, да еще в ноябре, они не видели минимум четыре десятка лет. В водной блокаде жители Демянска остаются уже пятый день. На улице Буденого, например, это сейчас самый высокий уровень воды.

Накануне масштабы бедствия лично оценил министр МЧС России Евгений Зиничев. Он дал поручение заняться очисткой русел рек в регионе и сконцентрировать внимание на оказании всесторонней помощи населению.

Впрочем, в области еще с начала недели действуют 17 пунктов временного размещения. Койко-места и горячее питание организовали в школах и гостиницах.

Не лучше ситуация и в Костромской области. Из-за резкой смены погоды небольшой город Солигалич сковало льдом, люди не могут выйти из домов, двери буквально вмерзли в пол.

Два дня назад здесь был введен режим ЧС, поскольку из-за осеннего паводка уровень воды в реке поднялся до критической отметки. После подтопления ударили морозы, температура опустилась до -10, и верхний слой воды сковал лед.

Сейчас регион больше похож на большую ледяную пустыню. Толщина льда около 3 см, вода постепенно начала убывать, но в зоне подтопления все еще находятся около 60 приусадебных участков.

А под Вологдой затопило элитный поселок. Причина, как выяснилось, в отсутствии дамбы. Несколько лет назад строители роскошных особняков решили обойтись без нее, так как гидросооружение «портило весь вид на реку». Теперь большая вода затопила большие дома и имущество экстра-класса приходится срочно спасать.

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