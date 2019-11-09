Пожар в девятиэтажке в Новосибирской области сняли «от первого лица»: видео

В Новосибирской области в поселке Линево вспыхнула квартира в жилой девятиэтажке. По предварительным данным, погиб один человек.

На кадрах с места происшествия видно, что огонь действительно сильный. Он практически полностью охватил балкон одной из квартир. Пламя, возникшее на предпоследнем этаже дома, практически достигает крыши.

На одной из видеозаписей, опубликованных в социальных сетях, пожар снял сосед злополучной квартиры: мужчина мужественно наблюдает за всполыхами и языками пламени, которые мечутся по ветру.

По предварительным данным, эвакуироваться из дома самостоятельно смогли 30 человек. Причиной пожара мог стать взрыв газа или газобаллонного оборудования.