В Роспотребнадзоре рассказали об опасности губок для мытья посуды

В Роспотребнадзоре провели исследование кухонных губок для мытья посуды. В соответствии с полученными данными, они могут содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.

Доказано, что губка может оказаться в несколько сотен раз грязнее сиденья унитаза. В 77% исследований кухонных губок в них оказывались колиформные бактерии, приводящие к кишечным инфекциям; еще 86% содержали плесень, и 18% - стафилококковые бактерии.

Как подчеркивают в Роспотребнадзоре, не только в губках присутствует много бактерий: также опасны в данном контексте раковины, столешницы, мусорные ведра, комбайны, мясорубки и прочие кухонные принадлежности. Чаще всего вирусы передаются через грязные руки.