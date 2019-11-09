Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Роспотребнадзоре рассказали об опасности губок для мытья посуды

Егор Левин
09:00 09.11.2019
В губках для мытья посуды и других кухонных принадлежностях часто содержатся колиформные бактерии, кишечные инфекции, стофилококковые бактерии и иные болезнетворные микроорганизмы.
В Роспотребнадзоре рассказали об опасности губок для мытья посуды
© Фото: Pixabay

В Роспотребнадзоре провели исследование кухонных губок для мытья посуды. В соответствии с полученными данными, они могут содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.

Доказано, что губка может оказаться в несколько сотен раз грязнее сиденья унитаза. В 77% исследований кухонных губок в них оказывались колиформные бактерии, приводящие к кишечным инфекциям; еще 86% содержали плесень, и 18% - стафилококковые бактерии.

Как подчеркивают в Роспотребнадзоре, не только в губках присутствует много бактерий: также опасны в данном контексте раковины, столешницы, мусорные ведра, комбайны, мясорубки и прочие кухонные принадлежности. Чаще всего вирусы передаются через грязные руки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.11.2019, 21:59
Рябков обсудил с замгенсека ООН вопросы предотвращения гонки вооружений в космосе
Дата09.11.2019, 09:25
«Огонь на поражение»: кадры тактической и физической проверки морпехов Северного флота
Дата07.11.2019, 22:47
«Красиво, удобно, комфортно»: футболисты сборной РФ рассказали о новой форме для Евро-2020
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата08.11.2019, 17:16
Сборка первого серийного самолета Су-57: кадры из цеха
Дата07.11.2019, 11:24
Марш в честь парада 7 ноября 1941 года: лучшие кадры
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:25 В стране и мире
Видео
Элвис-регулировщик: полицейский устроил танцы на затопленной трассе
10:04 В стране и мире
Видео
Мощный торнадо в Греции почти разрушил завод с людьми: видео
10:00 В стране и мире
Видео
«Турция - не отель для террористов»: Анкара запускает репатриацию задержанных террористов
09:58 ОПК
Минобороны закупит для ВМФ уникальные комплексы радиоразведки
09:54 Вопросы истории
Опубликован текст советского приказа, запрещающего ученым садиться за руль автомобилей
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Момент гибели актера из Красноярска в ДТП попал на видео
Синоптики рассказали о грядущей аномальной зиме
Опубликованы первые фотографии интерьера поездов в Крым
Видео
Усатый нянь: кот спас ребенка и стал героем Сети
Видео
Самый дерзкий разведчик СССР: как Николай Кузнецов ликвидировал генералов нацистской Германии
Видео
Сильнейший за всю историю сигнал получен из космоса
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.