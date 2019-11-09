Зеленский назвал вертолет и искусственный спутник изобретениями украинцев

Искусственный спутник Земли, первый вертолет, ракетный двигатель, прообраз рентгена и компакт-диск – все это изобрели украинцы. По крайней мере, так считает Владимир Зеленский.

Выступая на открытии Международного экономического форума, президент Украины заявил, что гости приехали в «феноменальную» страну, которая является «алмазом, требующим огранки из реформ и инвестиций».

Украинский лидер подчеркнул, что самый большой капитал Украины - это ее граждане. Помимо вертолета и спутника, они изобрели почтовый индекс, технологию электрического трамвая, самый большой самолет в мире, а также участвовали в создании системы PayPal и мессенджера WhatsApp.

Около месяца назад Владимир Зеленский сравнивал Украину с компанией Apple, которая начинала свою историю в гараже, а также с велосипедистом Армстронгом, который, поборов рак, вернулся в спорт.