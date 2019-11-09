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«Аэрофлот» открыл продажу билетов на Дальний Восток по «плоским» тарифам

Егор Левин
08:11 09.11.2019
Тариф распространяется на полеты в Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Магадан и Петропавловск-Камчатский.
«Аэрофлот» открыл продажу билетов на Дальний Восток по «плоским» тарифам
© Фото: Pixabay

«Аэрофлот» открыл продажу авиабилетов на Дальний Восток по «плоским» тарифам. Это означает возможность купить билет в любой сезон и в любое время по одной и той же установленной цене. Рейсы по «плоским» билетам начнутся в 2020 году.

Тариф распространяется на полеты в Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Магадан и Петропавловск-Камчатский. Стоимость путешествия из Москвы в эти города составит 15,66 тысяч рублей в одну сторону (26,1 тысяч рублей в обе стороны). Рейсом «России» в дальневосточные города можно будет слетать за 22,95 тысяч рублей в обе стороны. Об этом сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал компанию за цены на авиаперелеты на Дальний Восток. Он отметил, что способ «компьютерного» высчитывания стоимости билетов, при котором автоматика учитывает всего несколько основных критериев, устанавливая цену, практикуют многие страны, однако «Аэрофлот», очевидно, не учитывает, что у России есть особые условия - это огромные расстояния. Путин считает, что этот аспект очень важен, в связи с чем необходимо поддерживать льготы при перелетах на Дальний Восток.

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