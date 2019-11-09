«Не для работы меня мама родила»: Чубайс высказался о жизни советских граждан
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко высказался о гражданах советского союза и о руководстве страны.
В документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи» политик раскритиковал время «брежневского застоя» и заявил, что тогда вся страна, «кроме нескольких сотен идиотов», понимала, что жизнь в СССР выстроена на лжи.
Также Чубайс выразил мнение, что большинство советских граждан были лентяями.
«Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила», — охарактеризовал политик отношение людей к труду.
Анатолий Чубайс отметил, что во всем, по его мнению, виновно руководство СССР.
«В моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, не случалось», — резюмировал бывший министр финансов РФ.
Фильм Алексея Пивоварова «Гибель империи» вышел 7 ноября – в годовщину октябрьской революции.