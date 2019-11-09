Подмосковье накрыл сильнейший туман видимостью в 200 метров

Главное управление МЧС по Московской области предупреждает жителей региона о сильном тумане, накрывшем улицы накануне ночью. В ведомстве призвали граждан воздержаться от прогулок, особенно людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями.

По данным МЧС, туман продержится до 8 часов утра 9 ноября. Видимость при этом составит менее километра, на отдельных участках не превысит 200 метров. Пешеходов призывают быть особенно внимательными, в частности, при переходе проезжих частей.

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Водителей же, в свою очередь, предостерегли от превышения скоростного режима и порекомендовали снизить среднюю скорость и строго соблюдать правила дорожного движения, включить противотуманные фары и воздержаться от резких маневров.