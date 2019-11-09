Та самая сцена: Шэрон Стоун повторила культовый эпизод из «Основного инстинкта»

Запомнившаяся многим фанатам по роли Кэтрин Трамелл в фильме «Основной инстинкт» 61-летняя Шэрон Стоун спустя почти 30 лет решила повторить знаменитую сцену с перекидыванием ног.

Произошло все на премии «Женщина года» в Берлине. На церемонию актриса надела сияющее мини-платье с глубоким декольте и кружевные чулки.

После того, как Стоун получила свою статуэтку, она взяла в руки микрофон и заявила, что хочет рассказать зрителям о том, о чем ее спрашивают каждое интервью – как снимали знаменитую сцену.

Для наглядности Стоун решила повторить легендарный трюк. Зал отреагировал громкими аплодисментами.