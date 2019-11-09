Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год

Величина пособия по безработице в 2020 году не изменится. Минимальный размер выплат составит 1500 рублей, а максимальный — 8000 рублей. Гражданам предпенсионного возраста будут платить до 11 280 рублей.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ вступит в силу с 1 января следующего года.

По данным Минтруда, в качестве безработных в начале октября было зарегистрировано около 645 тысяч человек.