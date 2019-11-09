СМИ: в российских ТЦ появились аппараты для диагностики диабета

В российских торговых центрах установили аппараты для экспресс-диагностики диабета, которые также способны определить уровень холестерина в крови. Стоимость услуги – 200 рублей. Об этом сообщают «Известия».

По данным источника, внешне диагностические установки напоминают аппараты с едой и напитками. Сообщается, что время, необходимое ему на одного человека – 3 минуты.

Желающий узнать свой уровень холестерина и продиагностироваться на предмет диабета должен после оплаты подуть в специальную трубочку на аппарате. Из нее воздух попадает в камеру с тлеющим электрическим разрядом, реагирующим на смесь и позволяющим определить ее состав с помощью масс-спектрометра. Аппарат таким образом получает информацию о десятках газов, которая и позволяет сделать вывод о наличии либо отсутствии проблем со здоровьем.

Более 1,2 пропромилле ацетона в выдыхаемом воздухе означает подозрение на наличие болезни, в то время как излишек изопрена указывает на высокий уровень холестерина.

Разработчики в будущем планируют расширить перечень диагностируемых заболеваний и включить в аппарат функцию определения признаков заражения бактериями Helicobacter pylori, которые вызывают гастрит и язву желудка.