«Вокруг одни русские»: туристка из Японии оказалась поражена Сахалином

Прилетевшая из Токио в Южно-Сахалинск туристка была искренне удивлена тому, что в городе отсутствуют вывески и указатели на японском, а все меню в кафе продублировано только на английском языке.

«Когда я приехала на Сахалин, то увидела, что на острове полно русских. Я думала, что хотя бы вывески будут на японском языке, но нет», - сообщила японка изданию Асахи Симбун.

Тем не менее, девушка провела на Сахалине 4 дня и осталась довольна увиденным. Она посетила побережье Охотского моря, Маяк «Анива», Кафедральный собор Рождества Христова и другие достопримечательности.

Южная часть Сахалина после поражения России в русско-японской войне 1904-1905 годов стала принадлежать Токио, в 1920 году Япония оккупировала и север острова. Спустя 5 лет Токио добровольно освободил северную часть, а южная перешла СССР после победы в 1945 году. В настоящее время Сахалин является крупнейшим российским островом.