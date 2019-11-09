Аэропорт Екатеринбурга эвакуировали из-за «угрозы минирования»
На месте работают представители МЧС РФ и специальных служб.
© Фото: Павел Лисицын РИА Новости
В екатеринбургском аэропорту Кольцово эвакуируют пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
По предварительным данным, в порту сейчас проводят проверочные мероприятия. Они начались после сообщения об угрозе.
«В настоящее время жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает», - цитирует РИА Новости представителей пресс-службы Кольцово.
На месте работают представители МЧС РФ и специальных служб. Все обстоятельства случившегося выясняются.