Аэропорт Екатеринбурга эвакуировали из-за «угрозы минирования»

В екатеринбургском аэропорту Кольцово эвакуируют пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

По предварительным данным, в порту сейчас проводят проверочные мероприятия. Они начались после сообщения об угрозе.

«В настоящее время жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает», - цитирует РИА Новости представителей пресс-службы Кольцово.

На месте работают представители МЧС РФ и специальных служб. Все обстоятельства случившегося выясняются.