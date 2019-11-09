Помпео рассказал о проекте США на Украине

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил о заинтересованности его страны в Украине. В частности, Помпео отметил, что проектом Штатов в этом государстве якобы является «мир и стабильность».

«Это проект, над которым мы работаем», - цитирует RT слова главы Госдепа, сказанные им в ходе пресс-конференции в Берлине.

Помпео также обратил внимание на политику Дональда Трампа в отношении Украины. В частности, секретарь напомнил, что нынешний президент уже трижды оказал этому европейскому государству материальную помощь, в отличие от своего предшественника Барака Обамы.

Ранее государственный секретарь прокомментировал призыв ООН о прекращении экономической блокады Кубы. По мнению главы Госдепа, призывы организации прекратить подвергать страну экономическим санкциям якобы «ранят кубинский народ».