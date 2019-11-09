Ракетный двигатель и компакт-диск: Зеленский раскрыл «достижения украинцев»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его соотечественники изобрели искусственный спутник Земли, ракетный двигатель, первый вертолет и прообраз рентгена. Достижениями нации он поделился во время своей речи на Киевском экономическом форуме.

По его словам, Украина является ничем иным, как «феноменальной страной» и «одним из самых интересных и привлекательных стартапов на Земле».

Зеленский подчеркнул, что понятие «made in Ukraine» относится, прежде всего, к жителям государства, которые являются его главным капиталом. Он также с гордостью перечислил список изобретений украинцев, среди которых оказались первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли, прототип рентгена, технология электрического трамвая, почтовый индекс и компакт-диск. Кроме того, подчеркнул Зеленский, имели они отношение и к созданию платежной системы PayPal и мессенджера WhatsApp.

Украинский лидер заметил, что, несмотря на все это, за последние годы страна воспринимается как «экономический андердог», но нынешняя власть с этим не согласна.

«Украина - это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом не только в сердце Европы, но и во всем мире», - сказал он во время выступления, которое транслировалось на странице Офиса президента Украины в Facebook.

В 2017 году предыдущий глава государства Петр Порошенко причислил художника-мариниста Ивана Айвазовского к культурному наследию Украины. Спустя два года он заявил, что Казимир Малевич является ярким представителем «украинского авангарда».