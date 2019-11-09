В России научились определять поддельное вино за минуту

Российские ученые создали прибор для экспресс-анализа синтетических красителей в соках и винах. Разработка принадлежит специалистам из Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ). Прибор позволяет за минуту понять, поддельное вино или нет.

«В институте был определен метод экспресс-анализа наличия синтетических красителей в напитках. На основании полученных данных был создан макет прибора, позволяющий в режиме реального времени определить наличие синтетических красителей в анализируемом образце», - рассказали в пресс-службе института.

Уточняется, что разработка была создана после обращения коллег из института безалкогольной и винодельческой промышленности ВНИИПБиВП. Они попросили провести исследования образцов напитков с целью разработки методов определения фальсификата.

Устройство получило название фотоспектрометрический анализатор синтетических красителей. Благодаря ему можно узнать информацию о качестве напитка. В настоящее время использование современных методов анализа требует дорогостоящего и громоздкого оборудования, а также специализированных приборов. При этом сама подготовка образцов продукции занимается длительное время, сообщает РИА Новости.