Помпео: прекращение экономической блокады Кубы «ранит» народ этой страны

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что призыв ООН прекратить экономическую блокаду Кубы сделает больно народу этого государства. Такое заявление он опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

Генассамблея ООН 8 ноября одобрила резолюцию с призывам прекратить экономическую блокаду Кубы со стороны США. За принятие высказались 187 государств, против выступили США, Бразилия и Израиль, Колумбия и Украина от голосования воздержались.

«Голосование ООН было отвлечением внимания и, честно сказать, оно печально. Это ранит гордый кубинский народ», - написал Помпео.



Он также выразил признательность Бразилии и Израилю за поддержку «в борьбе за права кубинцев».

«Потенциал Кубы не будет реализован, пока режим Кастро не перестанет управлять экономикой и подавлять кубинский народ», - подытожил глава госдепартамента.

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году и ввели торгово-экономическое эмбарго из-за национализации американской собственности на острове. С 1992 года Куба неоднократно выносила на рассмотрение ООН резолюции об отмене блокады, за которую каждый раз голосовало большинство государств. Краткий промежуток потепления отношений между двумя странами был в период президентства Барака Обамы, однако в с приходом к власти Дональда Трампа американцы вновь ужесточили свою политику.

В сентябре Соединенные Штаты ввели санкции против лидера Коммунистической партии Кубы и бывшего президента страны Рауля Кастро. Ему и членам его семьи запретили въезд на территорию США.