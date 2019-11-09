Усатый нянь: кот спас ребенка и стал героем Сети

Домашний кот спас маленького от ребенка от падения с лестницы. Ролик набирает популярность в Сети.

На кадрах, опубликованных в Facebook, видно, что малыш ползает по комнате без присмотра взрослых. В какой-то момент ребенок приближается к краю лестницы, но бдительный кот, который находился в том же помещении, стремительно бросается на спасение малыша.

Несмотря на бдительность, питомец очень аккуратно оттолкнул ребенка от лестницы, преградив при этом собой путь. Благодаря действиям кота, малыш отвлекся и вновь уполз в центр комнаты.

Известно, что инцидент произошел в столице Колумбии Боготе.