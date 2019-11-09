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Pacman в реальности: видео с убегающим от мотополиции мужчиной стало хитом в Сети

Анна Касаткина
04:10 09.11.2019
Нарушитель спокойствия выбрал маршрут, который правоохранители просто не сумели преодолеть на транспорте.
© Видео: Andres Hernandez Twitter © Фото: Andres Hernandez Twitter

В Чили один из демонстрантов сумел сбежать от мотополицейских на своих ногах. Он выбрал маршрут, который стражи порядка просто не сумели преодолеть на транспорте.

Инцидент произошел в коммуне Провиденсия столицы Чили Сантьяго. Видео забавного побега опубликовано в Twitter. На момент публикации новости его посмотрело более трех миллионов человек.

На ролике видно, как загнанный в тупик парень пытается убежать от пяти полицейских на мотоциклах. Он носится по пешеходным дорожкам, резко меняет направления и выскакивает на газон.

Только в тот момент, когда протестующий ринулся к забору, чтобы его перелезть, один из стражей порядка решил оставить свой транспорт, однако было уже поздно. Наблюдавшие из окон за разыгравшейся сценой люди смеялись и горячо поддерживали парня.

В Чили несколько недель не утихают массовые протесты, сопровождающиеся погромами, поджогами и столкновениями с полицией. Беспорядки начались после повышение цены проезда в метро в Сантьяго на 30 песо (0,04 доллара). Ранее мэр Провиденсии Эвелин Маттеи убежала от журналистов прямо во время пресс-подхода.  

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