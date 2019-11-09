Эксперт назвал главные слова года в России

Российским составителям словарей следует обратить внимание на слова, связанные с робототехникой, поскольку понятиями 2019 года, вероятнее всего, станут «чат-бот» и «виртуальный собеседник». Об этом сообщила доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Лидия Малыгина.

«Это связано с тем, что сейчас очень важная проблема в том, что не понятно, что сможет делать человек, когда робот возьмет на себе огромное количество функций», - цитирует филолога РИА Новости.

Иностранные словари в этом году тоже пополнились экологическими понятиями. Так, издатель Толкового словаря английского языка выбрал словосочетанием года Climate strike – климатическая забастовка. Оно появилось раньше, но общеупотребительным стало именно в текущем году: выражение приобрело популярность после выступления экологической активистки Греты Тунберг в ООН.