СМИ: Пакистан вернет России многомиллионный советский долг
Пакистан намерен вернуть России 93,5 миллиона долларов, которые стали предметом спора между обеими странами. Конфликтная ситуация длилась на протяжении 30 лет.
По данным газеты The Express Tribune, пакистанский посол в Москве получил указание подписать с РФ договор, в соответствии с которым денежные средства будут возвращены в течение 90 дней. Таким образом, Пакистан откроет двери для российских инвестиций в страну.
Издание отмечает, что российские инвесторы собираются вложить в пакистанскую экономику почти восемь миллиардов рублей, включая энергетику и металлургическую промышленность.
В 1980-е годы СССР импортировал из Пакистана товары легкой промышленности. Тогда для взаиморасчетов между сторонами были открыты советские счета в Национальном банке. После распада Советского Союза пакистанские экспортеры утверждали, что часть их товаров «была не оплачена». Верховный суд провинции Синд с 1996 года ограничил перемещение денежных средств с российских счетов в Нацбанке. Ограничения были наложены на 117 миллионов долларов.