Момент гибели актера из Красноярска в ДТП попал на видео

В Сети появились кадры из салона автомобиля, на котором ехал погибший в аварии актер Минусинского драматического театра. Трагедия произошла 4 ноября на трассе «Минусинск – Большая Ничка – Жерлык» в Красноярском крае.

Виктор Бубенков ехал в сторону Минусинска и нарушил правила дорожного движения: проигнорировал знак «Обгон запрещен» и пересек двойную сплошную линию. В этот момент начался крутой поворот, в который 64-летний мужчина не вписался, вылетел в кювет и врезался в деревья.

Актер, проработавший на сцене театра 19 лет, погиб на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, сообщает издание «Хакасия».