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Экс-министр предрек распад Украины «мелкими шагами»

Наталия Майорова
02:54 09.11.2019
По мнению Червоненко, к такому «развалу» страны может привести неспособность руководства Украины решать поставленные задачи и выполнять предвыборные обещания.
Экс-министр предрек распад Украины «мелкими шагами»
© Фото: pixabay

Украина уверенными шагами идет по пути распада государства на более мелкие – по примеру Югославии. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко.

Он объяснил, что к такому «развалу» Украины может привести неспособность руководства страны решать поставленные задачи и выполнять предвыборные обещания. Именно из-за бездействия властей украинское государство может лишиться западной части страны - Львова и Закарпатья, убежден Червоненко. По его мнению, в отличие от Югославии, Украина не будет подвергаться бомбардировке, поскольку на ее территории находятся несколько АЭС.

Червоненко в эфире телеканала NewsOne подчеркнул, что украинские политики сами подтолкнули страну к развалу в связи с тем, что изначально не собирались реализовывать волю народа, который проголосовал за прекращение гражданской войны в Донбассе.

Более того, отметил экс-министр, руководство Украины идет на поводу у так называемых вооруженных «добровольцев». По его мнению, государство должно иметь «монополию на силу», поскольку в противном случае ситуация начинает дестабилизироваться.

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