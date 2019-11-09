Экс-министр предрек распад Украины «мелкими шагами»

Украина уверенными шагами идет по пути распада государства на более мелкие – по примеру Югославии. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко.

Он объяснил, что к такому «развалу» Украины может привести неспособность руководства страны решать поставленные задачи и выполнять предвыборные обещания. Именно из-за бездействия властей украинское государство может лишиться западной части страны - Львова и Закарпатья, убежден Червоненко. По его мнению, в отличие от Югославии, Украина не будет подвергаться бомбардировке, поскольку на ее территории находятся несколько АЭС.

Червоненко в эфире телеканала NewsOne подчеркнул, что украинские политики сами подтолкнули страну к развалу в связи с тем, что изначально не собирались реализовывать волю народа, который проголосовал за прекращение гражданской войны в Донбассе.

Более того, отметил экс-министр, руководство Украины идет на поводу у так называемых вооруженных «добровольцев». По его мнению, государство должно иметь «монополию на силу», поскольку в противном случае ситуация начинает дестабилизироваться.