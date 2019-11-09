НАБУ расследует дело о подозрительных закупках минобороны Украины

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) изъяли для проверки 15 томов документов из министерства обороны страны. Это сделано в рамках расследования по фактам закупки ведомством в прошлые годы вооружения и боевой техники.

В данный момент изучается обоснованность закупки в 2015-2019 годах санитарного автомобиля «Богдан-2251» и грузовиков «МАЗ-5316» и «МАЗ-6317».

«В рамках производства выясняются причины ежегодного роста на 30 процентов цены на эти автомобили, а также законность и основания заключения дополнительных соглашений, которые увеличили их стоимость», - говорится на сайте министерства обороны.

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Уточняется, что сотрудники НАБУ планируют работать в ведомстве, которые оказывает «всестороннее содействие» следствию, два месяца.