Названы полезные свойства кофе в борьбе с развитием рака

Кофе может вдвое снизить риск развития рака печени. К такому выводу пришли исследователи из Университета Квинс в Белфасте на территории Северной Ирландии. Речь идет о регулярном употреблении этого напитка.

Исследование проводилось на протяжении семи лет. Его участниками стали 472 тысячи человек, из них более 75% регулярно пили кофе. За время эксперимента более чем у трех тысяч добровольцев была обнаружена гепатоцеллюлярная карцинома - наиболее распространенный первичный рак печени.

Кроме того, выяснилось, что у любителей кофе – молотого или растворимого, риск развития данного типа онкологии был на 50% ниже по сравнению с остальными пациентами.

По данным MedicalXpress, регулярно употреблявшие кофе добровольцы чаще остальных участников курили, пили алкоголь, а также имели высокий уровень холестерина. Тем не менее, это не увеличило их шансы заболеть раком. Более того: данная группа не имела предрасположенности к диабету, циррозу печени, камням в желчном пузыре и язве желудка.

Исследователи убеждены, что положительное влияние кофе на организм объяснить весьма просто: дело в высоком содержании антиоксидантов и кофеина.

Ранее главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что употребление большого количества кофе в сезон простуд может плохо повлиять на организм человека.