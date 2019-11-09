Германия выразила благодарность СССР за мирную революцию 1989 года

Германия будет всегда благодарна СССР за его невмешательство в мирную революцию 1989 года. Об этом заявил посол ФРГ в России Андреас фон Гайр в день 30-летия падения Берлинской стены.

Фон Гайр добавил, что Советский Союз сыграл решающую роль в успехе перемен в ГДР, которые прошли без применения силы.

«Я преклоняюсь перед мужеством и энтузиазмом всех тех, кто в 1989 году мирным путем положил конец угнетению», - сказал он на праздничном мероприятии в Москве.

Глава дипмиссии также подчеркнул, что сегодняшние вызовы и расхождение мнений по некоторым вопросам не следует сравнивать с «тяжелой ношей», которую пришлось нести народам Европы во времена «холодной войны».

Германия 9 ноября отмечает юбилей падения Берлинской стены, которая существовала с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года и отделяла территорию Германской Демократической Республики от Западного Берлина. Падение стены ознаменовало завершение «холодной войны» в мире и стало важным этапом в объединении страны.