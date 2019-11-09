Прямо в бездну: в центре Киева утонул автомобиль

В Киеве прямо в центре города «под землю» ушел автомобиль. Машина провалилась в карстовую коммунальную воронку, которая образовалась в результате прорыва трубы с горячей водой. Инцидент произошел на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели еще 5 ноября, но кадры появились в Сети только сейчас.

На кадрах, опубликованных на Facebook, видно, как асфальт на проезжей части буквально «дымится» от выплескивающейся наружу горячей воды. В результате на дороге образовалась пробка.

Несмотря на препятствие, один из водителей решил прорваться сквозь туманную завесу, и уже через считаные секунды автомобиль утонул в потоках воды.

При этом автор ролика, который наблюдал за происходящим, по-видимому, из окна, параллельно делал ставки на то, утонет какой-нибудь автомобиль или нет.

Устранять ЧП на место прибыли специалисты.