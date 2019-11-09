Не спешите, колеса: в России разрабатывают систему поощрений за аккуратное вождение

В будущем году в России в тестовом режиме может заработать система поощрения аккуратного стиля вождения. Об этом рассказал вице-премьер Максим Акимов.

Он подчеркнул, что за этим нововведением может быть будущее. По его словам, разработка является важным вкладом в общую безопасность.

«Регуляторную рамку, чтобы можно было влиять на стоимость страховок, на набор каких-то баллов, которые потом позволят их монетизировать, конечно, создать будет значительно сложней», - цитирует Акимова ТАСС.

Создание данной системы будет обсуждаться в рамках комиссии по безопасности дорожного движения.

В начале ноября сообщалось о том, что Министерство транспорта России подготовило проект новых правил для владельцев электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев. Лица, которые используют для передвижения данные средства, будут являться новыми участниками ПДД.