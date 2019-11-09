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На Украине собираются ввести понятие «опасной информации»

Анна Касаткина
23:40 09.11.2019
По словам министра культуры страны Владимира Бородянского, появление такого понятия важно в условиях «информационной войны с РФ».
На Украине собираются ввести понятие «опасной информации»
© Фото: uapress

На Украине собираются законодательно закрепить понятие «опасной информации». Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, комментируя разрабатываемые в стране законопроекты об урегулировании деятельности СМИ.

Бородянский обратился к журналистам, которых возмутила формулировка об установлении «требований и стандартов новостей». По его словам, недовольство является обоснованным, так как это «терминологическое недоразумение», а право устанавливать стандарты находится исключительно у профессионального сообщества.

«Что мы собираемся делать: ввести понятия «опасная информация», «дезинформация», «недостоверная информация». Что очень важно в условиях информационной войны с РФ», - написал Бородянский на своей странице в Facebook.

Он также сравнил Украину со странами «с устоявшимися демократиями», где вопросы журналистских стандартов решаются специальными кодексами. При этом, отметил Бородянский, это не отменяет саморегулирования СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров до конца года разработать и внести в парламент законопроекту об урегулировании СМИ. Они, в частности, должны решить вопросы стандартов новостей, борьбы с фейками и запретить россиянам владеть украинскими СМИ.

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