Украинский самолет загорелся при посадке в Египте: видео

В аэропорту Шарм-эш-Шейха во время приземления у самолета загорелось шасси. Примечательно, что воздушное судно принадлежит украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

Как сообщили в министерстве гражданской авиации Египта, пострадавших в результате ЧП нет. Причиной возгорания стала утечка масла в стойке шасси самолета. В связи с этим, загорелась одна из шин. Самолет следовал из Запорожья.

«Справиться с пожаром и предотвратить распространения огня на другие части самолета удалось благодаря оперативным действиям наземных и спасательных служб аэропорта», - цитирует сообщение газета Akhbar el-Yom.

Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы. Ролик, на котором показан момент возгорания, был опубликован на YouTube.