«В 1998 году я раздавал флаеры»: опубликовано последнее интервью Паши Фейсконтроля

Опубликовано последнее интервью, которое дал промоутер Павел Пичугин, более известный как «Паша Фейсконтроль». В беседе с журналистами он рассказал, о том, как начинал карьеру, а также о том, что думает о современной клубной индустрии.

«В 1998 году я раздавал флаеры для ночного клуба “Титаник”, а в 2000-м впервые попробовал себя на входе в клубе “Библос”. Учредителям понравилось, как я справляюсь, и дальше пошло по накатанной: “Пирамида”, Jet Set, “Шамбала” и другие клубы. Больше всего любил в своей работе общение с людьми - все очень разные и, как правило, интересные. И работа на свежем воздухе гораздо лучше, чем внутри клуба», - рассказал Пичугин в беседе с изданием Buro.

По мнению Фейсконтроля, в наши дни клубная индустрия «сильно просела» и людям сейчас просто некуда сходить, чтобы отдохнуть.

«Каждый бар, ресторан и клуб борется за клиентов, поэтому больше не существует жесткого фейсконтроля, который был, например, в Zeppelin, “Галерее” или у меня в “Дягилеве”», - сетовал он.

Вечером 9 ноября стало известно, что Паша Фейсконтроль умер от остановки сердца. Ему было 38 лет. Смерть Павла Пичугина «Звезде» подтвердил его друг DJ Smash.