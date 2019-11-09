«Прощай, Пашка»: знаменитости скорбят по Паше Фейсконтролю

Под последним постом в Instagram Павла Пичугина, известного под именем «Паша Фейсконтроль», знаменитости и простые поклонники выражают соболезнования, и пишут слова прощания с легендой.

«Прощай, Пашка», - написал Вадим Галыгин. «… Правда значит», - прокомментировал рэпер Птаха.

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DJ Smash подтвердил «Звезде», что Паша Фейсконтроль скончался. Известно, что его не стало из-за проблем со здоровьем. У известного клубного промоутера произошла остановка сердца. Ему было 38 лет. Он стал знаменитым в нулевых годах, когда контролировал вход в наиболее дорогие и модные заведения столицы.