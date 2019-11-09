«Хотелось бы думать, что это шутка»: DJ Smash подтвердил смерть Паши Фейсконтроля
Павел Пичугин ушел из жизни в возрасте 38 лет из-за остановки сердца.
© Фото: Pavel Pichugin, facebook
Андрей Ширман (DJ Smash) подтвердил смерть клубного промоутера Павла Пичугина, более известного как «Паша Фейсконтроль».
«Да, увы, но это правда. Хотелось бы думать, что это чья то шутка злая, но это правда», - сказал исполнитель «Звезде».
Пичугин ушел из жизни в возрасте 38 лет. Причиной его смерти стала остановка сердца.