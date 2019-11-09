Умер Паша Фейсконтроль

В Москве из-за проблем с сердцем ушел из жизни Павел Пичугин. Он был известен под именем «Паша Фейсконтроль» и являлся одним из самых известных в России клубных промоутеров.

Фейсконтроль умер от остановки сердца, ему было 38 лет. Информацию об уходе из жизни в комментарии «Звезде» подтвердил DJ Smash, который являлся другом и коллегой Пичугина.

Павел Пичугин стал известен в нулевых годах, когда контролировал вход в наиболее дорогие и модные заведения Москвы. Харизматичный «фейсконтрольщик» стал легендарным персонажем и дружил со многими звездами российской поп-музыки. Пичугин стал настолько узнаваем, что группа «Дискотека Авария» посвятила ему песню и клип.