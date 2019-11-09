Водолазы ищут останки тела жестоко убитой девушки в Мойке: видео

В Санкт-Петербурге идут поиски останков тела жестоко убитой девушки. Сообщается, что водолазы погружались на дно реки Мойки днем в субботу, но прекратили поисковые работы из-за наступления темноты. Работы продолжатся завтра в воскресенье, 10 ноября.

«”Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга”, подведомственное учреждение комитета, привлекалась по заявке полиции сегодня с четырех часов дня, совершали водолазные спуски, на данный момент работы завершены и будут завтра продолжены», - приводит слова собеседника ТАСС.

Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве преподаватель СПбГУ Олег Соколов оформил явку с повинной. Его подозревают в жестоком убийстве женщины в Санкт-Петербурге, где утром 9 ноября подозреваемого извлекли из реки Мойки.