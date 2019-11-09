Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом говорится в сообщении администрации лидера Турции.

В ходе разговора главы двух стран обсудили ситуацию в Сирии и подтвердили приверженность сочинскому меморандуму от 22 октября. Также были затронуты темы развития двусторонних отношений и шаги для увеличения торгового оборота между РФ и Турцией, пишет РИА Новости.

Двадцать второго октября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи подписали меморандум, по итогам которого на территории Сирии была прекращена турецкая военная операция, а процесс сирийского урегулирования вернулся в мирное русло.