Трамп рассказал, когда опубликует второй разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил дату, когда планируется обнародовать расшифровку второго разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Предполагается, что скорее всего это случится 12 ноября.

«Скорее всего, во вторник», - приводит слова Трампа издание USA Today.

Напомним, что июльский телефонный разговор Трампа и Зеленского стал поводом для начала процесса импичмента, который запустили демократы. Президент США обвинялся в том, что он оказывал давление на украинского лидера, чтобы тот возобновил расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдана Хантера.

Стенограмма разговора была опубликована. В Минюсте США не нашли нарушений законодательства в содержании беседы президентов США и Украины.