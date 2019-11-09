Адвокат: подозреваемый в жестоком убийстве девушки в Петербурге оформил явку с повинной
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, в рюкзаке которого были найдены две женские руки.
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Подозреваемый в убийстве девушки преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов оформил явку с повинной. Об этом заявил его адвокат Александр Почуев.
«Мой подзащитный оформил явку с повинной», - приводит ТАСС слова защитника.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил о задержании мужчины, который подозревается в жестоком убийстве женщины в Санкт-Петербурге.
В субботу, 9 ноября, прохожие извлекли преподавателя из реки Мойка. При себе у него был рюкзак, в котором обнаружили две женские руки и травматический пистолет.