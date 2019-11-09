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Адвокат: подозреваемый в жестоком убийстве девушки в Петербурге оформил явку с повинной

Роман Захаров
21:32 09.11.2019
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, в рюкзаке которого были найдены две женские руки.
Адвокат: подозреваемый в жестоком убийстве девушки в Петербурге оформил явку с повинной
© Фото: flickr

Подозреваемый в убийстве девушки преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов оформил явку с повинной. Об этом заявил его адвокат Александр Почуев.

«Мой подзащитный оформил явку с повинной», - приводит ТАСС слова защитника.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил о задержании мужчины, который подозревается в жестоком убийстве женщины в Санкт-Петербурге.

В субботу, 9 ноября, прохожие извлекли преподавателя из реки Мойка. При себе у него был рюкзак, в котором обнаружили две женские руки и травматический пистолет.

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