Ушел из жизни автор обложек культовых альбомов Beatles

Пол Маккартни сообщил о смерти его любимого фотографа, автора многих обложек The Beatles Роберта Фримана. Британец скончался в возрасте 82 лет.

«Уважаемый Роберт Фриман скончался. Он был одним из наших любимых фотографов в годы The Beatles. Он придумал некоторые из наших самых знаковых обложек для альбомов. Помимо того, что он был великим профессионалом, он был творческим и оригинальным мыслителем», - написал сэр Пол на своем сайте.

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Музыкант вспомнил, как создавалась одна из самых знаменитых черно-белых обложек для альбома 1963 года «With The Beatles», на которой ливерпульская четверга запечатлена в полутени. Многие думают, что лица в полутени были тщательно продуманной студийной съемкой, но это не так, написал Пол. Фриман в течение 30 минут снял музыкантов в коридоре гостиницы у окна. Маккартни добавил, что будет скучать по Роберту и хранить о нем самые теплые воспоминания.