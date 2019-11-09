«Заговор в отношении меня»: Мара Багдасарян прокомментировала лишение отца гражданства

Стритрейсерша Мара Багдасарян считает, что лишение ее отца российского гражданства - это заговор в отношении ее личности. Именно этими словами девушка прокомментировала на своей странице в Instagram случившееся.

«В письме предлагают обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ, предлагают оформить вид на жительство либо иные документы, на основании которых человек может пребывать в России. Каким образом? На каких основаниях он должен это делать? Сколько это займет времени?», - возмутилась Багдасарян.

Девушка сообщила, что на следующей неделе ее отец должен явиться в управление по вопросам миграции столичного главка МВД. При этом она заявила о своем недовольстве в связи с тем, что прием по соответствующим вопросам проводится лишь один раз в неделю в течение трех часов.

Мара Багдасарян также посетовала на то, что летом этого года ей не выдали водительские права, которых ранее бессрочно лишили. Как уверяет девушка, это произошло несмотря на наличие у нее заключения врачей о том, что она может водить машину.

«Я расцениваю это как заговор в отношении моей личности», - сказано в посте.

Ранее адвокат Давид Кемулария рассказал «Звезде», что Эльмара Багдасаряна - отца скандально известной стритрейсерши - лишили гражданства РФ.

Мара Багдасарян была одной из фигуранток истории с «гонками» на Gelandewagen, которые представители золотой молодежи устроили в Москве. После того как это дело получило широкий общественный резонанс, девушку неоднократно задерживали за другие нарушения ПДД. Решением суда она была бессрочно лишена водительских прав и сможет получить удостоверение обратно лишь с разрешения врачей. Согласно материалам дела, Мара Багдасарян страдает эпилепсией.