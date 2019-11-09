Путин: Россия может стать глобальным лидером в области ИИ

Россия способна стать одним из глобальных лидеров в области искусственного интеллекта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе конференции по ИИ Artificial Intelligence Journey.

«Самый строгий спрос - с наших ведомств, корпораций, компаний с госучастием. Важнейшим критерием их эффективности считаю способность обеспечить, укреплять технологическую состоятельность страны... Мы должны, я убежден, способны стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта», - сказал российский лидер.

По словам Путина, это вопрос будущего России и ее места в мире. Глава государства убежден, что российские специалисты способны вывести нашу страну в лидеры в сфере ИИ, учитывая наличие сильных школ «в области математики, физики, других точных наук, да и в гуманитарной сфере тоже».

Президент призвал кратно увеличить подготовку специалистов в области математики, программирования и компьютерной лингвистики.

«Системы искусственного интеллекта способны создавать и капитализировать только хорошо подготовленные, интеллектуально хорошо подготовленные люди», - подчеркнул президент России.

При этом Путин добавил, что определяющим является вопрос создания возможностей для обучения, в связи с чем российские высшие учебные заведения и колледжи должны занимать лидирующие позиции в области ИИ.