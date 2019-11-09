Машина важнее семьи: в Минздраве назвали причины убыли населения

В обществе приоритеты должны быть направлены в сторону семьи и детей, а современной молодежи купить машину иногда важнее, чем жениться или выйти замуж, считает главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью профессор Олег Аполихин.

«Чтобы у нас росла численность населения, приоритеты должны быть связаны с семьей, с тем, чтобы человек хотел бы иметь детей, хотел бы создавать для себя определенный соцуим. А в обществе потребления, которое мы сейчас с вами хотим или не хотим, но строим, наоборот», - сказал Аполихин.

По словам ученого, в современном обществе приоритетными являются деньги и карьера. В последнее время в детях воспитывали потребителей, что и привело к подобному результату.

«Приоритетом является эго: карьера, деньги, иногда даже такие вещи, как машина, имеют большую значимость, чем создание семьи. За женщину отвечать надо, за ребенка надо отвечать, и это совсем другой тип человека. А мы в последнее время воспитывали потребителей, и вот вам результат», - сказал репродуктолог в интервью радио «Говорит Москва».

Главный специалист Минздрава добавил, что сейчас важно поддерживать и семьи с детьми, и семьи, только планирующие продолжение рода. Важно, чтобы люди хотели иметь семью, считает Аполихин.

«Важно, чтобы люди хотели иметь семью. А это надо воздействовать на уровне школы, образовательных программ, на уровне отношения к семье в СМИ. Сейчас непопулярно быть многодетной, непопулярно быть отцом. Пока нет такого тренда, на который бы общество реагировало», - сказал профессор.

Ранее Счетная палата РФ выразила опасения относительно ускоряющейся четвертый год подряд естественной убыли населения. Сообщалось, что с начала 2019 года численность постоянного населения сократилась на 52500 человек.