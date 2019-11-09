Есть жертвы: траншея трубопровода в Башкирии рухнула и засыпала рабочих

В Башкирии во время проведения строительных работ обвалилась траншея трубопровода, засыпав трех рабочих. В результате происшествия один человек погиб, двое получили травмы.

По данным регионального управления МЧС, инцидент произошел в населенном пункте Учалы, когда рабочие копали траншею и спаивали трубопровод.

«Мужчина 1981 года рождения погиб. Еще двое мужчин 1980 и 1988 годов рождения с различными травмами переданы бригаде скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении экстренного ведомства.

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В октябре этого года на руднике Заполярного филиала ГМК «Норильский никель» двое сотрудников направились на горную вентиляционную выработку транспортного заезда, расположенную на глубине 1345 метров. Целью рабочих была проверка состояния объекта.

Через несколько часов мужчины не вернулись. Тогда на их поиски отправился горный мастер, но на связь перестал выходить и он. После этого на поиски троих сотрудников направилась группа. В результате были обнаружены тела рабочих без следов насильственной смерти.