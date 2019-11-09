Настя Задорожная выходит замуж

Актриса и певица Настя Задорожная принимает поздравления от поклонников в связи с предстоящим замужеством. Артистка опубликовала в своем Instagram фотографию мужской и женской рук. На среднем пальце женской руки красуется помолвочное кольцо.

«Пай-ду», - подписала снимок Задорожная.

Судя во всему, Настя таким образом дала согласие на предложение руки и сердца и официально объявила о помолвке. Теперь подписчики требуют от актрисы, чтобы она поскорее представила им жениха, и пишут, что девушка заслужила свое счастье.

© stasya_ru instagram

Насте Задорожной в августе исполнилось 34 года. Она известна по сериалу «Клуб» и фильму «Любовь в большом городе».