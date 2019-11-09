Тридцать лет спустя: как в Германии отмечают годовщину падения Стены

Уравнять восток и запад ФРГ в экономическом плане удастся не менее чем через полвека. Об этом в интервью, приуроченному к тридцатилетию падения Берлинской стены, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель.

Для Германии это прежде всего день объединения и день памяти немцев, погибших при попытки бегства из одной части страны в другую. Для всего мира, пожалуй, один из главных символов Холодной войны.

В связи с юбилеем этого события, в ФРГ были запланированы десятки мероприятий. В некоторых из них принимают участие первые лица государства и зарубежные делегации. Канцлер Ангела Меркель, президент Франк-Вальтер Штайнмайер и главы нескольких европейских стран возложили цветы к сохранившемуся участку стены на Бернауэр-штрассе.

Прямо оттуда делегация направилась к капелле на территории мемориала, где прошла торжественная служба.