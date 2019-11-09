«Зима откладывается»: синоптики ожидают аномальное тепло на следующей неделе

В ближайшую неделю климатическая зима, которая обычно приходит в Центральную Россию 10 ноября, не наступит. Об этом рассказал «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На большей части европейской России ожидается очень высокий температурный фон. В среднем он будет выше на 3-8 градусов, чем положено по климатической норме. Столбики термометров останутся в плюсовом секторе», - сказал метеоролог.

На территории центральной части европейской России будет управлять западное крыло сибирского антициклона, из-за которого практически не будет осадков. Только в первые дни рабочей пятидневки могут пройти незначительные дожди, утверждает синоптик.

«Сохранится южная тяга ветров, которая обеспечит такой аномально высокий температурный фон. Столбики термометров в ночные часы будут колебаться от 0 до 5 градусов тепла, в начале недели днем от 6 до 11 градусов тепла, во второй половине недели - на несколько градусов станет прохладнее», - сказал Тишковец.

На предстоящей неделе погода будет очень близка к температурным рекордам. Будет тепло и минимум осадков, подытожил метеоролог.