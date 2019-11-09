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Праздник к нам приходит: в Петербурге группа Дедов Морозов прокатилась на гидроциклах по реке Мойке

Роман Захаров
18:54 09.11.2019
Очевидцы сняли необычный парад на видео и разместили кадры в социальных сетях.
© Видео: Группа ДТП и ЧП Санкт-Петербург, VK © Фото: Группа ДТП и ЧП Санкт-Петербург, VK

Жители Санкт-Петербурга уже сейчас смогли ощутить приближение Нового года, несмотря на то что до праздника еще почти полтора месяца. Десятки Дедов Морозов в субботу, 9 ноября, прокатились на гидроциклах по реке Мойке. Очевидцы сняли необычный парад на видео и разместили кадры в социальных сетях.

На записи видно, как десятки сказочных персонажей под громкую музыку проехались по реке на гидроциклах, приветствуя жителей и гостей города.

Стоит отметить, что эффектное появление Дедов Морозов в канун Нового года - не редкость для России и стран ближнего зарубежья. Так, 28 декабря прошлого года жители Москвы смогли увидеть группу новогодних волшебников, спрыгнувших на парашютах с крыши многоэтажного дома на Арбате.

Не меньше впечатлила встреча с Дедами Морозами жителей Киева в конце 2017 года. Там дедушки, облачившись в черные новогодние наряды, разгромили пивной ресторан на проспекте Правды.

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